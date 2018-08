Rei de Marrocos indulta 188 presos do movimento "Hirak"

O rei Mohammed VI de Marrocos indultou 188 prisioneiros do movimento "Hirak". O Hirak liderou revoltas sociais no Rife (uma região no norte do país) nos últimos dois anos. No entanto, os principais líderes do movimento de contestação ao governo marroquino não estão entre os perdoados.

Os prisioneiros estavam detidos em 4 prisões do país, Casablanca, Alhucemas, Taunate e Fez.