Sting surpreende trabalhadores depois destes serem dispensados de uma fábrica em Itália

O cantor inglês Sting visitou a empresa Bekaert de Figline Valdarno (Florença), este sábado, em solidariedade aos trabalhadores depois destes terem recebido uma carta da administração que os "dispensava dos serviços".

O famoso artista levou apenas a guitarra e cantou uma das músicas mais conhecidas. "The Last Ship", escrita por Sting para lembrar o encerramento do grande estaleiro onde o seu avô e o seu pai trabalhavam, em Wallsend, não muito longe de Newcastle, onde o cantor viveu quando era criança.

Os trabalhadores responderam com uma canção de Ligabue: "Una vita da mediano".