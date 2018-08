Air France e British Airways deixam de voar para o Irão

Tamanho do texto

Em comunicado, a companhia francesa anunciou, esta quinta-feira, que vai eliminar a rota para Teerão a partir de 18 de setembro, devido à fraca rentabilidade comercial da linha.

A Air France havia transferido as suas ligações para Teerão para a sua companhia de baixo custo Joon, que reduziu a frequência dos voos de três para uma, por semana, desde o início deste mês.

O anúncio surge no mesmo dia em que também a British Airways anunciou que vai deixar de voar para a capital do Irão já a partir do dia 22 de setembro.

À semelhança da congénere francesa, a companhia britânica justificou afirmando que as "operações não são, de momento, comercialmente viáveis".

Os anúncios das duas companhias aéreas surgem depois de a administração de Donald Trump ter retirado os Estados Unidos da América do acordo Nuclear iraniano e reintroduzido as sanções contra o Irão.