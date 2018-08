Ameaça de greve na Liga espanhola

Tamanho do texto

Os futebolistas profissionais espanhóis ameaçam a Liga profissional com uma greve por considerarem que não foram ouvidos num acordo que prevê pelo menos um desafio da La Liga nos Estados Unidos.

A AFE, Associação de futebolistas espanhois, exige à Liga qye abandone o compromisso que ja assinou com uma duração de 15 anos para promover a marca na América do Norte.

"É preciso que o senso comum comece também a imperar. Não se pode autorizar que o presidente da Liga tome uma decisão sobre um acordo de 15 anos. E precisamos falar também do conteúdo e não apenas dos 15 anos. Temos uma pessoa que diz estar a tentar melhor este desporto e depois toma a decisão drastica que afeta tanta gente que vive do futebol sem sequer nos consultar", explicou David Aganzo.

Na semana passada a Liga anunciou uma parceria com o Relevant, grupo de media, desporto e entretenimento mas não disse quando será o primeiro jogo, quantos desafios por época e como vai compensar a perda do fator casa para as equipas envolvidas.