Bolton alerta Rússia para não interferir nas eleições de meio mandato

Um aviso à Rússia. O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, anunciou ter alertado Moscovo para as consequências de uma interferência russa nas eleições norte-americanas de meio mandato. "Tornei claro que não vamos tolerar interferências em 2018 e estamos preparados para tomar as medidas necessárias para prevenir que isso aconteça", disse Bolton, depois de um encontro de cinco horas em Genebra com o líder do Conselho de Segurança Nacional russo, Nikolai Patrushev,