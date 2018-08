Casa Branca defende Trump

A Casa Branca defende Donald Trump e nega qualquer irregularidade após a confissão do ex-advogado do presidente, Michael Cohen. Cohen diz ter agido às ordens de Trump.

"Como o presidente já disse em várias ocasiões, ele não fez nada errado. Não há acusações contra ele. Só porque Michael Cohen fez um acordo, isso não significa que o presidente esteja envolvido", disse a assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders.

Na terça-feira, Michael Cohen assumiu as culpas por violar as normas financeiras durante as presidenciais de 2016. Admitiu ter comprado o silêncio de alegadas amantes de Trump sob as ordens do Presidente.

Horas depois, através do Twitter e na televisão norte-americana, Trump admitiu que sabia que os pagamentos não tinham saído dos fundos de campanha e que Cohen não cometeu nenhum crime. Mas Trump permanece debaixo de intensa pressão. O seu ex-diretor de campanha, Paul Manafort, também foi condenado por fraude fiscal e bancária.

Este caso surgiu no curso da investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Michael Cohen afirma que Trump estava ao corrente da situação.

