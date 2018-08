Levantada imunidade parlamentar a Cristina Kirchner

Tamanho do texto

As três casas de Kirchner vão ser alvo de buscas. A decisão surge um dia depois da própria senadora ter pedido ao juiz que autorizasse a abertura das portas à investigação para acabar com o que define como "um espectáculo e assédio permanente".

Levantada a imunidade parlamentar a Cristina Kirchner . A antiga presidente e agora senadora da Argentina está a ser investigada no maior processo de corrupção do país.

"Se faltava alguma coisa para consagrar a perseguição política e o uso do poder judicial como instrumento de perseguição política na Argentina, era este processo", diz a senadora, acrescentando que não se arrepende de nada do que fez".

Depois de uma primeira votação sem quorum, as buscas vão agora avançar. A senadora pediu que os advogados acompanhassem as diligências e que o momento não fosse gravado com câmaras de televisão. Não é claro que a pretensão vá ser respeitada.

Nas últimas semanas, sucederam-se várias manifestações a pedir o levantamento da imunidade parlamentar de Cristina Kirchner. "Ultraje e invasão", ouvia-se nas ruas de Buenos Aires.