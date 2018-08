Merkel promete não esquecer integridade territorial da Geórgia

Uma viagem de três dias no Cáucaso com a primeira paragem na Geórgia, antes da Arménia e do Azerbaijão. Em Tblissi, Angela Merkel prometeu ao primeiro-ministro georgiano, Mamuka Bakhtadze, que não vai deixar cair no esquecimento a defesa da integridade territorial da Geórgia, numa referência às regiões separatistas pró-russas da Ossétia do Sul e da Abecásia, indicando uma semelhança com a Ucrânia.