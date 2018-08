Nível de água do Danúbio está tão baixo que afeta a economia em Budapeste

O nível das águas do rio tem baixado nas últimas semanas. Estão cerca de 50% mais baixas do que o normal. O fenómeno, não raro, até porque recorde é de 50cm, está a afetar todo o tráfego fluvial e, consequentemente, a economia da cidade.

Todos os dias atracam, no porto de Budapeste, navios de mercadoria e comérico ou até mesmo navios de cruzeiro que movem milhares de pessoas de todo o mundo. Com o nivel das águas tão baixo, as grandes embarcações estão impossibilitadas de ali chegar, o que faz com que todo o trafego normal fique reduzido. O comércio tem de arranjar alternativas e o turismo sente um abalo.

Os especialistas acreditam que o valor deverá subir nos próximos dias, devido à chuva que cai na Alemanha e na Áustria, dois dos onze países que o rio Danúbio, o segundo maior da Europa, atravessa.

reuters

Sobre o Danúbio

É o segundo maior rio do continente europeu. Tem entre 2845 e 2888 km de extensão, atravessa o continente de oeste a leste, desde a Floresta Negra (Alemanha), onde nasce, até desaguar no mar Negro, na Roménia. Atravessa dez países: Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, Bulgária, Roménia, Moldávia e Ucrânia.