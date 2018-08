Tempestades ameaçam Japão, Coreia do Sul e Havai

Tamanho do texto

A chegada do tufão Cimaron ao oeste do Japão faz temer chuvas torrenciais e deslizamentos de terras, numa região afetada em julho por inundações mortíferas que fizeram mais de 200 mortos.

As autoridades nipónicas ordenaram a evacuação de várias áreas costeiras e mais de 200 voos foram cancelados.

O Cimaron é o segundo tufão a atingir o Japão esta semana, depois da passagem pelo sudoeste do país do Soulik, que fustiga atualmente a Coreia do Sul.

Do outro lado do Pacífico, o Havai prepara-se para a chegada daquele que poderá ser o pior furacão a atingir diretamente o arquipélago norte-americano nos últimos 25 anos.

Com uma força de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson - com um máximo de 5 - o furacão Lane avança com ventos sustentados de até 230 quilómetros por hora.

Enquanto a população esvazia as prateleiras dos supermercados locais, a Marinha norte-americana deslocou para alto mar, fora da trajetória do furacão, todos os navios e submarinos da base de Pearl Harbor.