Tempestades atingem Havai e Japão

Vídeos publicados nas redes sociais mostram as águas turbulentas do rio Wailuku. O furacão de categoria 4 numa escala de 5 chegou com ventos de 209 Km/h provocando ondas perigosas. Donald Trump declarou estado de emergência no Hawai.

A tempestade tropical Cimarron passou pela zona oeste do Japão. Move-se com rajadas de vento que chegam aos 144 kms por hora. De acordo com as previsões deverá chegar ao sul da ilha de Hokkaido na noite desta sexta-feira. Os moradores já tomam precauções.

A tempestade causou danos e inundações e fortes ondas no porto de Takamatsu que chegaram às estradas. Mais de 300 voos foram cancelados e o comboio de alta velocidade foi suspenso na região.