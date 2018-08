Trump: "destituição provocaria queda dos mercados"

Numa entrevista ao programa Fox & Friends, no canal Fox News, Trump disse não perceber "como se pode bater em alguém que tem feito um ótimo trabalho" e acrescentou que "se alguma vez fosse destituído, os mercados cairiam. Todos ficariam muito pobres porque, sem este raciocínio, veríamos números inacreditáveis em sentido inverso".

A possível destituição do presidente norte-americano não passa para já de uma hipótese longínqua, com a maioria republicana no Congresso, mas voltou à atualidade depois do antigo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, acusado de violar as leis sobre o financiamento eleitoral, ter admitido sob juramento ter comprado o silêncio de duas supostas amantes do magnata para não comprometer a campanha presidencial de 2016.

Na passada terça-feira, outro próximo de Trump, o seu ex-diretor de campanha Paul Manafort, foi considerado culpado de fraude fiscal e bancária.