"Trolls" russos promoveram discórdia acerca das vacinas nos EUA

Num estudo publicado esta quinta-feira, um grupo de cientistas liderado pela Universidade George Washington, localizada na capital norte-americana, diz ter descoberto que os mesmos programas de "malware" e principalmente contas do Twitter usadas por "hackers" russos para interferir nas eleições nos Estados Unidos, em 2016, serviram para disseminar informações enganadoras com o objetivo de promover e reforçar as divisões entre os campos a favor e contra o uso das vacinas no território norte-americano.

Segundo os investigadores, vários dos "tweets" que semeavam a discórdia pertencem a contas que tinham sido identificadas pelo Congresso norte-americano como estando ligadas à polémica Internet Research Agency, também conhecida pelo nome de Glavset, uma organização russa de difusão de propaganda na internet - vulgarmente designada como "quinta de trolls" - com base em São Petersburgo.