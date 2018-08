Economia alemã em ascensão "cria possibilidades para o futuro"

A economia alemã cresceu 0,5 pontos percentuais no segundo trimestre. Todos os setores de atividade na Alemanha sofreram um crescimento. O setor da construção expandiu 0,6%, percentagem equivalente ao aumento dos 'gastos do estado'. Saiu mais dinheiro dos bolsos do governo alemão, mas, segundo um especialista de um instituto de economia do país, estes 0,6% a mais de gastos significam automaticamente investimento.

Em paralelo, o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, anunciou que este crescimento traz otimismo aos mercados porque "cria possibilidades no futuro", disse Scholz, em Hamburgo, depois de se encontrar com os ministros das finanças da Áustria, de Luxemburgo e de Liechtenstein. O ministro acrescentou ainda que os resultados só se veriam "no final do ano".

Reuters

O consumo privado ampliou também a taxa de crescimento para seis trimestres, o que acabava por refletir quedas constantes na percentagem de desemprego.

As exportações têm dominado a economia do país nas últimas décadas mas o destaque do setor diminuiu nos últimos trimestres e as disputas comerciaias entre os EUA e parceiros poderão fazer com que a "influência" das exportações diminua cada vez mais no futuro.