Exposição com obras falsas de Rembrandt em Berlim

Uma nova exposição em Berlim mostra mais de 100 desenhos que já foram considerados como sendo genuínos. É possível compará-los com as obras originais do pintor.

Durante centenas de anos, os historiadores assumiram que os dois desenhos que representam a crucificação de Jesus Cristo foram feitos pelo próprio artista, mas agora estão convencidos de que apenas um deles foi desenhado mestre. O outro foi feito por Jan Victors, um aluno de Rembrandt em 1935.

"O motivo desta confusão é que Rembrandt - o artista mais importante da Holanda no século 17 - tinha um atelier muito grande. As pessoas pagavam para estudar no atelier dele por causa da sua reputação. Uma grande parte da formação era treinar o desenho. Os alunos não só lidaram com os mesmos temas de Rembrandt, como também usaram o mesmo estilo. Imitavam o estilo de desenho do artista. É por isso que os desenhos dos alunos se parecem muito com os desenhos do próprio Rembrandt", disse o diretor do Museu de Impressões e Desenhos e curador da exposição, Holm Bevers.

A exposição "From Rembrandts workshop", com os desenhos da escola do pintor, no Museu de Impressões e Desenhos em Berlim, na Alemanha, até 18 de novembro.