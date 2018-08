Libertação de assassino de Lennon novamente recusada

Pela décima vez consecutiva, as autoridades de Nova Iorque recusaram o pedido de liberdade condicional do assassino de John Lennon, Mark David Chapman, hoje com 63 anos.

Chapman matou a tiro o antigo membro dos Beatles a 8 de dezembro de 1980, à porta da sua casa em Manhattan.

A cumprir uma pena de entre 20 anos à prisão perpétua no estabelecimento de máxima segurança de Wende, no Estado de Nova Iorque, Chapman tem efetuado sem sucesso, cada 2 anos desde 2000, um pedido de liberdade condicional. No documento que justifica esta nova recusa, é explicado que ele continua a representar um perigo para a sociedade e que libertá-lo "menosprezaria a gravidade do seu crime".