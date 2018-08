Novo primeiro-ministro depois de semana de "loucura"

Morrison representa a ala mais à direita do Partido Liberal, que agora passou a liderar.

Foi o responsável, por exemplo, por apertar a malha na nova lei de imigração na Austrália.

Era ministro do Tesouro do governo de Malcom Turnbull - o chefe do executivo demitido depois de quase 3 anos à frente do Partido Liberal.

"Houve um forte levantamento de algumas pessoas dentro do partido, apoiadas por vozes poderosas na comunicação social, para efetivamente derrubar se não o governo, pelo menos a minha liderança," disse Turnbull. O agora ex-primeiro-ministro descreve os últimos dias como "uma loucura".

A gota de água para a demissão foi a política face às alterações climáticas. O partido fracionou-se entre os que queriam transpor o Acordo de Paris e os que defendiam um maior investimento no setor do carvão e a descida do preço dos combustíveis fósseis na Austrália.

O novo chefe de governo já veio apelar à unidade, no partido e no Parlamento.