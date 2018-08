Ryanair passa a cobrar por bagagem de mão

Tamanho do texto

Os passageiros poderão continuar a transportar gratuitamente uma "pequena bolsa pessoal" ou mochila de pequenas dimensões, mas que deverá caber e ser transportada sob o assento da frente.

As tradicionais bagagens de tamanho médio, de até 10 quilos, que cabem nas bagageiras da cabine, passarão a ser cobradas, entre seis euros, para os que subscrevem antecipadamente o embarque "prioritário", e dez euros, para os que pagam a dita bagagem no último momento, ao fazer o "check in" e a enviam para o porão.

A Ryanair diz que a mudança de política se deve aos atrasos gerados pelo atual excesso de bagagem de mão.