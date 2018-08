Senador John McCain desiste de tratamento contra o cancro

Tamanho do texto

O senador norte-americano John McCain desistiu dos tratamentos contra o cancro do cérebro que lhe foi diagnosticado no ano passado.

O anúncio foi feito pela família do republicano através de um comunicado.

A mensagem refere que no último ano o senador "ultrapassou as expectativas de sobrevivência, mas o progresso da doença e o avanço inexorável da idade decretaram o veredicto. Com a sua força habitual, ele decidiu interromper o tratamento médico".

John McCain faz 82 anos no dia 29 de agosto.

O senador tem-se mantido no Arizona, longe do centro de poder de Washington, no entanto não deixou de enfrentar o presidente Donald Trump em várias questões em especial sobre cuidados de saúde e política externa.

No verão passado, McCain contribuiu para a humilhante derrota de Donald Trump no Senado, votando contra o fim do Obamacare.