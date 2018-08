Steven Tyler quer que Trump deixe de usar música dos Aerosmith

Pela segunda vez, o advogado do vocalista da banda norte-americana enviou uma notificação ao presidente dos Estados Unidos a reclamar o respeito dos direitos de autor e a recusa em disponibilizar as músicas do grupo, depois de ter sido usada a canção "Livin' On The Edge" num comício do presidente dos Estados Unidos em Charleston, na Virginia, na passada terça-feira.

Trump já tinha usado, sem autorização, a canção "Dream On" dos Aerosmith durante a campanha para as presidenciais, em 2015.

Os Rolling Stones, Neil Young, Elton John e Adele são outros dos músicos que também já contestaram e pediram expressamente ao presidente para não usar as suas canções em comícios.