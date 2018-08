Trump cancela visita de Pompeo à Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos cancelou a visita do secretário de Estado, Mike Pompeo, à Coreia do Norte marcado para a próxima semana.

Donald Trump considera que "não existem progressos suficientes" no processo de desnuclearização.

O anúncio foi feito esta sexta-feira.

Na sua conta do Twitter, Donald Trump sublinhou que a China, o grande aliado do governo norte-coreano não está a ajudar no processo. Referiu que num futuro próximo, quando as relações comerciais ente Washington e Pequim estiverem resolvidas, haverá oportunidade para esta visita acontecer. Trump enviou ainda “calorosos cumprimentos” a Kim Jong-un e disse esperar vê-lo em breve

A visita tinha sido anunciada por Mike Pompeo ao lado do novo representante especial dos Estados Unido para a Coreia do Norte, um dia antes desta decisão.

Kim Jong Un comprometeu-se com a desnuclearização do país depois do encontro com Trump, em junho. Desde aí, Estados Unidos e Coreia do Norte mantêm negociações.

Washington pede a Pyongyang medidas concretas para o abandono do programa nuclear. A Coreia do Norte critica as exigências “unilaterais” dos norte-americanos.