Uma enorme parada militar em Kiev foi o ponto alto das celebrações do 27.º aniversário da independência em relação à Rússia. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, o ministro da Defesa, Stepan Poltorak, e até um coro a entoar o hino do país estiveram presentes na demonstração do poderio bélico ucraniano.