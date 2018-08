EUA anunciam novo corte na ajuda aos palestinianos

Tamanho do texto

Em conferência de imprensa, um representante do Departamento de Estado declarou que "a pedido do presidente, esse valor vai ser transferido para programas altamente prioritários em outro lugar". Sem avançar mais pormenores, disse ainda que esta decisão surge na sequência de uma “análise da ajuda norte-americana à Autoridade Palestiniana e para garantir que os fundos são aplicados em conformidade com os interesses nacionais”.

No início do ano, o governo norte-americano já tinha cortado em mais de metade a sua contribuição para a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados palestinianos no Médio Oriente.

Logo depois de ser conhecida a decisão de Donald Trump, o enviado da Organização da Libertação da Palestina a Washington declarou que o cancelamento de mais de 200 milhões de dólares de ajuda é uma medida "anti-paz".