Morreu o senador norte-americano John McCain

A notícia foi avançada pelo gabinete de comunicação do senador.

John MacCain morreu na sua casa no Arizona ao lado da família que, na última sexta-feira, revelou que o senador tinha desistido dos tratamentos ao cancro no cérebro, diagnosticado em 2017.

John Sidney McCain III nasceu na Zona do Canal do Panamá, a 29 de agosto de 1936. Filho e neto de almirantes da Marinha norte-americana, formou-se na Academia Naval dos Estados Unidos.

Casou-se com Cindy Hensley, filha de um magnata da indústria cervejeira de Phoenix, em 1980, pouco antes de começar a sua carreira política.

Republicano independente e herói da guerra do Vietname, ganhou admiradores dos dois lados do corredor político norte-americano.

No Senado, representou o estado do Arizona durante 30 anos. Ficou conhecido internacionalmente durante sua campanha presidencial de 2008 contra Barack Obama.

Nos últimos anos entrou em confronto com Donald Trump, votando contra sua tentativa de acabar com o Obamacare e condenando seu recente encontro em Helsínquia com o presidente russo Vladimir Putin.

No Twitter, a mulher de John McCain deixou uma mensagem sobre a morte do marido “O meu coração está partido. Tenho muita sorte por ter vivido a aventura de amar este homem incrível durante 38 anos”.

O antigo presidente, Barack Obama, falou das “as batalhas políticas” com MacCain como um privilégio.

Hillary Clinton escreveu que “não vai haver mais ninguém como ele".

Donald Trump reagiu à morte do senador norte-americano com “a mais profunda simpatia e respeito”