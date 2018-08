Papa Francisco pede perdão de Deus pelos abusos sexuais na Irlanda

Tamanho do texto

Claudio Lavanga, Euronews - O Papa Francisco colocou um ponto final na visita de dois dias à Irlanda com a missa de encerramento do Encontro Mundial das Famílias, em Dublin. Apelou ao perdão em castelhano e fez o apelo várias vezes. (...) Esta foi, sem dúvida, a condenação mais dura de abusos sexuais até à data.

"Pedimos perdão pelos abusos na Irlanda. Abusos de poder, de consciência. Abusos sexuais por parte de membros qualificados da Igreja. De forma especial pedimos perdão por todos os abusos cometidos em diversos tipos de instituições dirigidas por religiosos, religiosas e outros membros da Igreja. Pedimos perdão pelos casos de exploração laboral a que se submeteram tantos menores", lembrou o Sumo Pontífice.

Na mensagem sentida, o Papa Francisco que não escondeu, no Santuário de Knock, a "vergonha" e o "sofrimento" perante a incapacidade das autoridades eclesiásticas lidarem adequadamente com os crimes do clero na Irlanda.

Desde 2002, mais de 14500 pessoas foram vítimas de abusos sexuais por parte do clero.