Papa pediu desculpa às vitimas de abusos irlandesas

A Euronews falou com Paul Redmond, uma das oito vítimas irlandesas que sofreram abusos em instituições religiosas e que se encontraram este sábado com o Papa Francisco.

Redmond escreveu o livro 'The Adoption Machine' (A máquina de adopção), sobre a história dos “Mother and Baby Homes” - orfanatos irlandeses.

No encontro pediu ao Papa para a Igreja facilitar o encontro entre as mães biológicas e os filhos que entregaram para adoção.

“Esperamos desculpas sinceras e certamente que hoje tivemos uma do Papa. Mas não sei se este é o ponto de partida para um pedido de desculpas oficial da Igreja. O que é realmente importante para nós, é saber se este pedido de desculpas vai traduzir-se em ações reais.” (...)

"O que realmente nos chocou foi quando o Papa estava a falar com os sobreviventes sobre encobrimento e corrupção em Roma e literalmente referiu-se às pessoas envolvidas como “dejetos”. O tradutor também ficou chocado e pediu ao Papa para esclarecer. Francisco fez alguns gestos com as mãos e repetiu: dejetos, aquilo que se faz na casa de banho” (...)

" Tenho certeza que ele quer que se diga às mães da Irlanda que perderam os seus filhos para adoção que não é pecado ir procurar os filhos. Qualquer ação, mesmo o mais pequeno movimento, significa muito para elas. Esta noite, sinto um pouco mais de esperança no meu coração”.