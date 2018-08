Tiroteio na Florida faz várias vítimas mortais

Tamanho do texto

As autoridades americanas abateram um homem e estão a efetuar buscas para apurar as circunstâncias de um tiroteio registado este domingo em Jacksonville, na Florida.

De acordo com a agência Reuters, pelo menos quatro pessoas morreram e outras dez ficaram feridas depois de o suspeito abrir fogo durante um torneio de videojogos que estava a ser transmitido pela internet no complexo Jacksonville Landing, um centro comercial com espaços abertos, bares, restaurantes e lojas na baixa da cidade.

Várias ambulâncias, bombeiros e policias estão no local. As ruas envolventes foram cortadas ao trânsito. Várias vítimas estão também a receber tratamento hospitalar.

A Casa Branca já fez saber que o Presidente Donald Trump foi informado e está a monitorizar a situação.