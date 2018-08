"Justiça e Verdade para Maëlys", um ano depois

Tamanho do texto

"Verdade e Justiça para Maëlys": foi com estas palavras de ordem que os familiares da menina lusodescendente participaram, acompanhados por outras 250 pessoas, numa marcha branca na localidade de Pont-de-Beauvoisin, no centro-leste de França, para assinalar o primeiro aniversário do seu desaparecimento.