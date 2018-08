Entram em vigor as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia

Tamanho do texto

Entram em vigor nesta segunda-feira as novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia.

Em causa, o alegado envolvimento de Moscovo no envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e da sua filha com um agente neurotóxico.

O envenenamento aconteceu no Reino Unido, em Março. Londres e Washington apontam o dedo à Rússia que nega qualquer envolvimento no caso.

As sanções, publicadas este fim de semana, implicam a redução da ajuda externa ao país, bem como o fim da maior parte das licenças para a exportação para a Rússia de armas norte-americanas.

Vai ser proibido conceder créditos e outros apoios financeiros por parte de qualquer entidade dos Estados Unidos que vão ainda proibir a exportação de bens e tecnologia sensíveis à segurança nacional.

A cooperação espacial e o lançamento de espaços que cobrem a segurança da aviação comercial ficam, para já, isentos de sanções por serem consideradas áreas essenciais para os interesses da segurança nacional norte-americana.