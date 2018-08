Horacio Llorens foi o grande vencedor da final do Acro World Tour, o campeonato de voo livre acrobático que se realizou este domingo, em Sonchaux, na Suíça.

Esta foi a décima edição do Acro Show, às margens do Lago de Genebra, e Llorens fez o suficiente para garantir a vitória e selar o primeiro lugar no ranking geral do World Tour.

Cerca de 29.000 pessoas assistiram à grande final do campeonato.