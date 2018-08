Nascem cada vez mais bebés de mães venezuelanas no Brasil

A falta de cuidados médicos leva muitas mulheres grávidas a imigrar para o Brasil. Foi o caso de Angie Ramos, com apenas 19 anos, grávida, encontrou, já do outro lado da fronteira, uma forma de sobreviver. Limpa vidros aos carros que param no trânsito.

"Estava tudo muito difícil na Venezuela, para as grávidas e para quem tem filhos pequenos. Ao menos aqui trabalho a limpar vidros.", admitiu a jovem. "Tenho que dar a cara pela minha filha.", rematou, antes de continuar, pela estrada, a limpar os vidros aos automoveis que estão dispostos a parar para a ajudar.

Angie Ramos a limpar vidros numa estrada brasileira Reuters

Como Angie, há muitas mais mulheres na mesma situação, e muitas outras chegam ao Brasil já com os filhos nos braços. Na maternidade do hospital da Boa Vista, um município brasileiro, perto da fronteira com a Venezuela, todas as recém mamãs se queixam do mesmo: Na Venezuela não há condições para criar uma criança.

"Vim de lá porque não havia comida, não havia trabalho, não tinha como sustentá-la." disse uma das mães, deitada na cama ao lado da filha que tinha acabado de nascer. "Lá não conseguíamos comprar nada. Aqui conseguimos comprar com pouco muita coisa.", admitiu aos jornalistas uma outra mulher, com o filho nos braços. "É assim que uma mãe pensa.", concluiu.

Mães venezuelanas posam para fotografia com bebés ao colo, no Hospital de Boa Vista, no Brasil Reuters

Só no ano passado, na maternidade deste hospital brasileiro em Boa Vista, nasceram 566 bebés de mães venezuelanas. O número já foi ultrapassado só nos primeiros seis meses de 2018.