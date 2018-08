Ouve-se ópera nos mercados do México

Tamanho do texto

Nos mercados da Cidade do México há vendedores com talentos escondidos.

O tenor Francisco Pedraza faz parte de um projeto piloto de ação cultural comunitária que quer levar a ópera e a dança para lugares onde as pessoas se reúnem diariamente.

Estes mini-espetáculos são definidos como "interrupções espontâneas na vida social".

O projeto, apoiado pelo Instituto Nacional de Artes Plásticas do México quer derrubar barreiras e acabar com a ideia de que a ópera é apenas para as elites.