Tiroteio na Florida faz 3 mortos e 11 feridos

Informações oficiais dão conta que 2 pessoas foram atingidas fatalmente e morreram ainda no local. 11 ficaram feridas.

O tiroteio aconteceu durante um torneio de Madden, um videojogo de futebol americano.

Desconhecem-se as motivações do atirador.

Testemunhas relatam múltiplos disparos com uma arma que tinha uma mira de laser.

Alguns dos feridos, usaram o twitter para partilhar a experiência que viveram.

O Xerife de Jacksonville revelou que o suspeito foi identificado como um cidadão norte-americano de 24 anos recenseado em Baltimore. O FBI já está envolvido na investigação.

Elementos da brigada de operações especiais varreram o perímetro, à procura de eventuais cúmplices do atirador. As autoridades usaram as redes sociais para a pelar à calma entre a população.

Em seis meses, é o segundo tiroteio com vítimas mortais na Florida. Está fresca a memória da morte de 17 pessoas na escola de Parkland, em Fevereiro.

Há dois anos, em Orlando, 49 pessoas morreram num tiroteio numa discoteca.