Uber quer apostar em bicicletas e trotinetes elétricas

Dara Khosrowshahi, diretor geral da empresa, disse, em entrevista ao Financial Times, que os veículos individuais de transporte "são melhores para andar na cidade".

O objetivo é criar um serviço que melhore os trajetos de curta duração em cidades movimentadas, de maneira a melhorar a eficácia do percurso e da viagem em si.

Para a empresa, "Durante a hora de ponta, é muito ineficiente que uma tonelada de metal leve uma pessoa até à rua do lado.`"

No último ano, a Uber investiu em empresas de bicicletas citadinas, como a Jump, uma empresa que fornece, por toda a cidade, bicicletas elétricas. (Só existe em oito cidades norte-americanas, capital e Nova Iorque incluídas.) O mesmo investimento foi feito com a Lime, uma empresa londrina do mesmo género mas que usa trotinetes. A uber já está há um ano a investir em soluções que envolvem veículos com duas rodas, nos próximos tempos deverá ter a própria rede.