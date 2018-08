"Bicicleta" de Ronaldo contra a Juventus eleito melhor golo da época

O golo marcado num pontapé de bicicleta por Cristiano Ronaldo em abril, ainda pelo Real Madrid e curiosamente diante da Juventus, foi eleito o melhor golo da temporada passada, com quase 57 por cento dos votos dos utilizadores do site da UEFA.

"Parabéns a Cristiano Ronaldo, vencedor do Golo da Época 2017/18! O avançado português recolheu 197.496 dos 346.915 votos dos utilizadores do UEFA.com", escreveu o organismo europeu nas redes sociais.

O agora jogador da "Vechia Signora" também recorreu às redes sociais para agradecer os votos recebidos num golo inesquecível.

"Nunca vou esquecer aquele momento, em especial a reação dos adeptos no estádio", lembrou Ronaldo, referindo-se aos aplausos dos "tiffosi" da "Juve", rendidos à obra-prima daquele que é agora a grande estrela do clube de Turim.

A Federação Portuguesa de Futebol fala de "um golo do outro mundo marcado pelo melhor do mundo" e também congratulou o "capitão" da seleção nacional.

Logo na altura, à Real Madrid TV, Ronaldo revelou não ter ficado com grandes dúvidas. "Foi espetacular! Saltei muito alto. É um golo que vai ficar para sempre na memória. Certamente, é o meu melhor golo", afirmou o português menos de 24 horas após o jogo.

Em julho, o melhor jogador do Mundo surpreendeu ao transferir-se do Real Madrid para a Juventus. O português leva dois jogos oficiais com a camisola "bianconera", mas ainda não se estreou a marcar pelo novo clube apesar das muitas tentativas já somadas.

A votação da UEFA destacou 11 golos, incluindo futebol feminino, futebol jovem e até futsal. Além de Ronaldo, também Paulo Estrela, do FC Porto (UEFA Youth League), Gonçalo Ramos, pela seleção (Europeu de sub17) e Ricardinho, também pela seleção (Europeu de futsal) estavam na corrida.

O pódio acabou por ficar completo com o francês Dmitri Payet, do Marselha, com o golo marcado ao Leipzig, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, a receber 35.558 votos; e a espanhola Eva Navarro, com o golo marcado pela Espanha diante da Alemanha, no Europeu de futebol feminino de sub17, a receber 23.315 votos.

Ronaldo sucede no título, curiosamente, ao agora colega de equipa, o croata Mario Mandzukic, autor do melhor golo da época de 2016/17 também com um pontapé acrobático na final da Liga dos Campeões diante do... Real Madrid, de Ronaldo.