"Respeito. Respeito!" Mourinho abandona conferência de imprensa

O Tottenham ganhou com 3 golos sem resposta o jogo em Old Trafford, mas José Mourinho foi o centro das atenções. O treinador do Manchester United considera que o resultado não traduz o desempenho da equipa.

Mourinho abandonou a conferência de imprensa perante as críticas dos jornalistas. Antes de sair da sala, puxou os galões. : "3-0. Sabem o que quer dizer? 3-0, mas também quer dizer 3 Premierships. Eu ganhei mais ligas sozinho que os outros 19 treinadores juntos". "Respeito, respeito. Respeito! ," foi repetindo enquanto saía.

A irritação do treinador português começou quando um jornalista o questionou sobre o peso de tão grande derrota. "Desculpem, têm de dizer-me o que é que é mais importante, porque eu não sei!," desabafou, lembrando as vezes que ´é criticado por ter resultados sem 'jogar bonito'.