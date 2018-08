Tamanho do texto

Ao Estado o que é do Estado. Às famílias o que é das famílias.

A China prepara-se para acabar com o controlo da natalidade. De acordo com um jornal jurídico oficial, o novo código civil - em preparação - não faz qualquer referência ao assunto.

Entre 1979 e 2015, o Partido Comunista impôs a polémica política de filho único. A legislação aumentou entretanto o limite para dois filhos por casal.

Maquete de um selo para assinalar o Ano do Porco Reuters

O país mais populoso do mundo não conseguiu travar o envelhecimento demográfico.

No final do ano passado, 241 milhões de chineses - um quinto da população - tinham mais de 60 anos.

Um número que deve duplicar até 2050.

A expectativa de uma mudança na legislação cresceu quando, no início do mês, uma coleção de selos de correio criada para assinalar o ano do porco, mostrava vários pequenos leitões à volta dos pais.

Uma nova versão do código civil chinês está a ser discutida no Congresso Nacional do Povo. Ainda não tem data para entrar em vigor, mas espera-se que esteja pronta em 2020.