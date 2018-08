Confrontos na Alemanha provocam vários feridos

Vários ativistas da extrema-esquerda mobilizaram-se por sua vez para responder ao ajuntamento dos simpatizantes da extrema-direita, entretanto envolvidos na agressão doutros cidadãos estrangeiros nas ruas de Chemnitz.

No local onde o homicídio ocorreu foi erguido um memorial improvisado. O governo de Angela Merkel declara tolerância zero para atos de xenofobia. Um porta-voz da AfD, partido da extrema-direita, escreveu no Twitter que, face à passividade do Estado, cabe agora aos cidadãos garantir a sua segurança.