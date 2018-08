Marilyn Monroe faleceu há já 56 anos, mas o seu legado perdura no tempo e no imaginário dos fãs do cinema. Considerada um ícone de sensualidade no pós-II Guerra Mundial, a atriz regressa a Hollywood como o centro de uma exposição na leiloeira Profiles in History, que apresenta em Beverly Hills uma vasta coleção de vestidos e objetos pessoais de Marilyn Monroe.