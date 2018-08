A primeira-ministra britânica, Theresa May, não resistiu a um pequeno passo de dança com jovens da escola ID Mkize, na Cidade do Cabo. A visita à África do Sul de Theresa May inclui uma 'dança de diplomacia' com encontros com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e os líderes de Nigéria e Quénia: Muhammadu Buhari e Uhuru Kenyatta, respetivamente.