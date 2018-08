Recorde de produção de soja ameaça savana tropical do Cerrado

Tamanho do texto

Uma indicação de um negócio que vai de "vento em popa" para a economia brasileira, mas que esconde um importante custo para um dos principais ecossistemas do país.

Savana tropical ameaçada

O Cerrado, uma vasta região de savana tropical que ocupa quase um quarto do território do Brasil e acolhe 5% das espécies do planeta, perdeu 105.000 quilómetros quadrados de superfície nativa desde 2008, uma área superior a Portugal.

Uma deflorestação 50% superior à observada na última década na Amazónia, três vezes maior que o Cerrado. Tomando assim em consideração o tamanho relativo, o Cerrado está a desaparecer a uma velocidade quatro vezes superior.

A capacidade do Brasil de continuar a oferecer terras agrícolas a baixo custo dá-lhe uma vantagem face aos rivais e cimenta a posição do país como fornecedor das mesas de todo o mundo, mas a que custo para o meio ambiente?