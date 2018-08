"Guerra das Vieiras" no Canal da Mancha

As tensões surgiram quando os ingleses começaram a pescar vieiras no início do mês. Os franceses defendem que devem esperar até ao dia 1 outubro, para preservar os recursos do mar.

"Temos de tentar expulsar os ingleses, porque se os deixarmos ficar vão limpar todo o setor. O que queremos é que eles venham ao mesmo tempo que nós. Em outubro, como toda a gente. E, assim, não haverá problemas," disse o capitão de uma das embarcações francesas, Anthony Quesnel.

Um pesqueiro britânico fez uma investida num francês e três saíram danificadas desta batalha naval. O governo francês só permite a pesca destes frutos do mar entre outubro e maio, mas os pescadores britânicos não enfrentam as mesmas restrições. No entanto, este conflito teve lugar em águas internacionais.