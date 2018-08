A polémica estátua de Erdogan na Alemanha

Uma estátua dourada, com vários metros de altura, do presidente turco, Tayyip Erdogan, está a causar polémica na cidade de Wiesbaden, no oeste da Alemanha. Ao seu lado uma vela vermelha e uma placa que diz "liberdade de imprensa". Há quem a veja como provocação.

O monumento foi colocado pelos organizadores de uma bienal de arte da cidade, que arrancou ontem.

Em comunicado as autoridades locais afirmam ter permitido a instalação da estátua, na Praça da Unidade Alemã, durante o festival, mas garantem que não sabiam do que se tratava.