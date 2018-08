Alex Salmond deixa o Partido Nacionalista Escocês

Tamanho do texto

Alex Salmond deixou o Partido Nacional Escoês (SNP) depois de conhecidas alegações de conduta sexual inapropriada da sua parte. As queixas partiram de duas funcionárias e relacionam-se com episódios que terão ocorrido quando Salmond era primeiro-ministro da Escócia.

O antigo primeiro-ministro passou 45 anos no SNP e deixa a organização apesar de rejeitar todas as acusações. Decidiu, entretanto, processar a administração do SNP.