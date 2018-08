Aston Martin equaciona entrada em bolsa

Tamanho do texto

Dos filmes de James Bond, para a bolsa de Londres: marca de eleição do mais célebre espião britânico, a Aston Martin está a equacionar uma entrada em bolsa, com uma oferta pública para 25 por cento do capital da empresa.

Uma operação com a qual espera gerar entre quatro e cinco mil milhões de libras, segundo a imprensa do Reino Unido. Os detalhes do projeto só serão conhecidos a 20 de setembro.

A Aston Martin terminou o primeiro semestre do ano com um aumento de 8 por cento nas receitas, em comparação com o mesmo período de 2017.