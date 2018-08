Começou o Festival de Cinema de Veneza

Tamanho do texto

Começou a septuagésima quinta edição do mais velho festival de cinema na ilha veneziana do Lido.

Como não podia deixar de ser, na gala do Festival de Veneza esteve o júri, encabeçado por Guillermo del Toro, vencedor do leão de ouro do ano passado, e os restantes membros Christoph Waltz, Naomi Watts e Taika Waititi.

Neste dia de abertura, foi estreado "O primeiro homem na Lua de Damien Chazelle. O realizador esteve no tapete vermelho com os principais atores da sua nova obra -, Claire Foy, Olivia Hamilton, Jason Clarke e Ryan Gosling.

O Festival encerra no dia 8.