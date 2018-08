Incêndio em ferry na Grécia gera aflição

A angústia dos passageiros só terminou horas depois, quando o barco voltou para o porto de Pireus e puderam desembarcar, ainda com o ferry em chamas.

"Como é que não havíamos de ter medo? O meu neto de 9 anos estava literalmente pendurado nas minhas costas. Depois, de vestirem os coletes salva-vidas, as pessoas acalmaram-se e ficámos todos à espera no convés, a ver o que acontecia", conta Konstantinos Stogiannis, um dos passageiros.

Os mais de cem elementos da tripulação já tinham contido o incêndio quando o ferry atracou em Pireus. Mas os bombeiros tiveram dificuldades no combate às chamas por causa do fumo. "Esta é uma situação muito difícil, porque o espaço dentro do barco é limitado e porque o fogo foi num sítio em que havia carros e camiões", realçou Vasilis Mathaiopoulos, o chefe dos bombeiros.

Havia 80 camiões e 152 carros a bordo do navio.

Durante o incêndio, nove barcos da guarda costeira, um cargueiro e três barcos de passageiros foram mobilizados, para o caso de serem necessários.

"Quando a porta do navio se abriu havia uma espessa nuvem de fumo negro. Os bombeiros localizaram imediatamente o sítio onde o incêndio tinha começado. De acordo com a informação, seria um camião que transportava plástico. As autoridades estão a investigar as causas", disse a correspondente da Euronews Fay Doulgkeri.