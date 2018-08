Liga dos Campeões: Benfica "embolsa" com classe €43 milhões

O Benfica foi a Salónica golear o PAOK, de Vieirinha, por 1-4, na segunda mão do "playoff" da Liga dos Campeões, garantiu presença, esta quinta-feira, no Mónaco, no sorteio da fase de grupos da "Champions" e isso vale também €43 milhões para os cofres da Luz.

Os gregos até começaram melhor, marcando logo aos 13 minutos, mas as "águias" reagiram rápido e, aos 20 minutos, Jardel empatou.

A equipa portuguesa ficou melhor no jogo e logo a seguir, aproveitando um enorme erro do guarda-redes do PAOK, conseguiu uma grande penalidade, concretizada por Salvio.

Ainda antes do intervalo, Pizzi colocou o Benfica a ganhar 1-3 e praticamente sentenciou a eliminatória. Na segunda parte, um novo penálti valeu a Salvio o "bis" na partida e o título de goleada para este triunfo do vice-campeão português.

Nas restantes partidas desta noite, o PSV de Eindhoven recebeu e venceu (3-0) o BATE Borisov, da Bielorrússia, e o Estrela Vermelha foi a Salzburgo empatar 2-2.

Depois do empate a zero na primeira mão, o clube de Belgrado garantiu o apuramento no reduto do adversário, na Áustria, beneficiando dos golos marcados fora.

Holandeses e croatas acompanham o Benfica esta quinta-feira no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde também estarão o Young Boys, da Suíça, o AEK, de Atenas, e o Ajax, de Amesterdão, que garantiram o apuramento na terça-feira à noite.