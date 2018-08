Macron faz frente a Salvini e Orban

Tamanho do texto

O Presidente francês, encontra-se em Copenhaga onde, quarta-feira, deu um passeio de bicicleta com o primeiro-ministro dinamarquês, Lars Rasmussen, e respondeu assim às críticas de Matteo Salvini e Viktor Orban.

"É claro que hoje há, de fato, uma forte oposição entre nacionalistas e progressistas. Não cederei nada aos nacionalistas nem àqueles que defendem esse discurso de ódio. Se eles quiserem ver em mim o principal oponente, eles têm razão ".

De recordar que, na terça-feira, o ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, apontado com uma das referências da direita radical europeia, identificaram Macron como o líder de um grupo de países pró-imigração.