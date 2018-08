Cidade alemã de Chemnitz é palco de novo protesto contra migrantes

Tamanho do texto

"Nós somos o povo" foram as palavras de ordem em mais uma manifestação contra os migrantes na cidade alemã de Chemnitz esta quinta-feira. A manifestação de cerca de 1000 pessoas segue-se a dois outros protestos da extrema-direita no domingo e na segunda-feira, na sequência do esfaqueamento mortal de um alemão, alegadamente às mãos de um iraquiano e um sírio, que se encontram detidos.